Стипе Плетикоса: "У Хорватии есть шанс обыграть Аргентину на чемпионате мира"

Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса считает, что хорваты могут обыграть аргентинцев на ЧМ-2018.
"Думаю, что у нашей команды есть шанс на победу (в матче с аргентинцами - прим. "СЭ"), потому что это перспективная сборная с футболистами из больших европейских команд, - цитирует Плетикосу "Р-Спорт". У нас есть самые адекватные шансы
Матч Хорватия - Аргентина состоится 21 июня в Нижнем Новгороде и начнется в 21.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180512/1136767170.html