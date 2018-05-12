17:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Стипе Плетикоса: "У Хорватии есть шанс обыграть Аргентину на чемпионате мира"


Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса считает, что хорваты могут обыграть аргентинцев на ЧМ-2018.

"Думаю, что у нашей команды есть шанс на победу (в матче с аргентинцами - прим. "СЭ"), потому что это перспективная сборная с футболистами из больших европейских команд, - цитирует Плетикосу "Р-Спорт". У нас есть самые адекватные шансы

Матч Хорватия - Аргентина состоится 21 июня в Нижнем Новгороде и начнется в 21.00 по московскому времени.

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180512/1136767170.html

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