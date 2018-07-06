Стипе Плетикоса: "Субашич и Акинфеев – настоящие герои своих стран"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной Хорватии Стипе Плетикоса считает, что успешное выступление его соотечественника Даниэля Субашича и голкипера сборной России Игоря Акинфеева в 1/8 финала чемпионата мира придаст им уверенности в предстоящей очной встрече в 1/4 финала турнира. В предыдущих встречах на турнире они помогли своим командам выиграть Данию (1:1, 3:2 - по пенальти) и Испанию (1:1, 4:3 - по пенальти) соответственно.

– Субашич и Акинфеев великолепно проводят этот турнир, – цитируют "Известия" Плетикосу. – Оба выиграли серии пенальти в 1/8 турнира, стали настоящими героями для своих команд и стран. Этот успех, безусловно, придаст Акинфееву и Субашичу уверенности в предстоящей встрече. Поэтому "пробить" их нападающим Хорватии и России будет крайне сложно.

Уверен не только Акинфеев, но и каждый игрок сборной России. Думаю, на это повлияло выступление вашей команды на старте турнира, а после прохода Испании эта уверенность только приумножилась. Также я хочу отметить, что российские футболисты просто великолепно готовы физически. Сборную Хорватии ждет очень непростой матч.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь