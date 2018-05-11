Стипе Плетикоса: "Селихов после травмы станет еще сильнее"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной Хорватии Стипе Плетикоса выразил уверенность, что голкипер красно-белых Александр Селихов еще сыграет на чемпионате мира. Селихов получил травму и не вошел в расширенный состав национальной команды на ЧМ-2018.

- Хотел бы поддержать Сашу, очень жалко, что с ним произошло такое горе, - цитирует "Р-Спорт" Плетикосу. - Тем более перед чемпионатом мира в России. Ему сейчас очень непросто в психологическом плане, знаю, о чем говорю. Сам был в подобной ситуации, когда должен был перейти в "Тоттенхэм", но на последней тренировке в "Спартаке" порвал крестообразную связку колена.

Уверен, Селихов после травмы станет еще сильнее. Это человек с очень сильным характером, он обязательно справится. Главное, чтобы операция и восстановление прошли хорошо. Вся карьера впереди, в будущем Саша еще сыграет на чемпионате мира.

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