Стипе Плетикоса: "Головину пора уезжать"

Бывший вратарь "Спартака", "Ростова" и сборной Хорватии Стипе Плетикоса выразил мнение, что хавбеку ЦСКА и сборной России Александру Головину нужно попробовать свои силы за границей. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны "Ювентуса" и "Челси".

– Мне нравится Головин! - сказал Плетикоса. - Еще год назад я общался с людьми из ЦСКА, мне рассказывали, что на Сашу приходят предложения. Жаль, что российские футболисты неохотно едут в Европу. Только в другой среде можно раскрыть себя полностью. Я с уважением отношусь к чемпионату России, но уверен, что надо пробовать разные варианты развития карьеры. Особенно если ты талантлив, как Головин. Ему пора уезжать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Плетикосы //

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу