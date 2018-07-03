Стипе Плетикоса: "Акинфеев - король? Конечно!"

Бывший вратарь "Спартака", "Ростова" и сборной Хорватии Стипе Плетикоса высоко оценил игру голкипера национальной команды России Игоря Акинфеева на чемпионате мира-2018. Также он похвалил ховартского голкипера Даниэля Субашича. Сборные России и Хорватии сыграют в 1/4 финала турнира.

– Акинфеев – король?

– Конечно! И он, и он Субашич. Наши команды одержали в 1/8 финала вратарские победы. Ребята блестяще сыграли. Но герои – не только они. Потому что чемпионат показывает, что команда сейчас важнее личности. Нет такого, чтобы побеждали за счет кого-то одного. Футбол уже другой. Поэтому Португалия и Аргентина уехали домой. А у таких сплоченных команд, как Россия и Хорватия, появился шанс.

– Кто круче – Акинфеев или Субашич?

– Думаю, и один, и другой проводят прекрасный чемпионат. Но Субашич сыграл на ноль две игры, при том что это его первый чемпионат мира. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Плетикосы //

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу