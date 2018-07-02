Стэн Коллимор: "То, что британские СМИ пишут о России, не поддается логике. ЧМ-2018 ничем не уступает ЧМ-2006 в Германии"

Бывший игрок сборной Англии Стэн Коллимор, работающий журналистом на чемпионате мира-2018, отметил высокий уровень организации турнира. По его мнению, турнир претендует на то, чтобы стать лучшим в истории.

– Мне советовали не ездить в Россию. Мол, тут опасно и меня могут даже убить. Но это полная чушь, - цитируют "Известия" Коллимора. - То, что британские СМИ пишут о России, не поддается никакой логике. Об этом я не раз писал в своем Твиттере. Вместо того чтобы делать "странные" материалы и запугивать английских болельщиков, лучше посетите Россию и вы увидите, какие здесь открытые и отзывчивые люди, которые всегда готовы помочь. А Москва – это кристально чистый город, один из лучших в мире. Безопасность здесь обеспечена на высочайшем уровне.

– Можете оценить уровень организации ЧМ-2018?

– Из всех ЧМ, на которых я присутствовал, больше всего по уровню организации меня впечатлил мундиаль в Германии. По многим критериям: доступность объектов, свободное передвижение болельщиков, охрана, помощь со стороны местного населения. Я был в восторге и подумал, что до уровня немцев вряд ли кто-то дотянет. Но Россия это сделала. ЧМ-2018 ничем не уступает ЧМ-2006, а в каких-то аспектах даже превосходит. Думаю, что если уровень организации игр плей-офф и финального матча будет на таком же высоком уровне, как и у группового этапа, то можно будет смело сказать, что Россия провела лучший чемпионат мира в истории.

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