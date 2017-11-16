Стефан Эль-Шаарави: "Италия не попала на чемпионат мира. Это стало огромным шоком"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави разочарован тем, что сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира-2018. По его словам, национальная команда должна забыть об этом и двигаться дальше.

- Я очень разочарован тем, что произошло, - цитирует Football Italia Эль-Шаарави. - Очевидно, никто не ожидал, что это закончится таким образом. Это было огромным шоком не только для нас, но и для всех итальянцев. Я чувствую большую горечь, но мы должны пройти это и попытаться работать в будущем.

Буффон, Барцальи и Де Росси отдали все ради национальной команды. Они творили историю сборной Италии, выиграли Кубок мира в 2006 году, за это мы благодарим их.

Прости их, Буффон. Италия не едет в Россию