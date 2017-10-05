Стартовые составы на матч Сирия - Австралия

Стали известны стартовые составы на финальный матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Сирии и Австралии.

Сирия: Ибрахим Альма, Хади Аль-Масри, Моаяд Аджан, Омар Харбин, Махмуд Аль-Мавас, Юссеф Калфа, Тамер Хадж Мохамад, Захер Аль-Мидани, Халед Аль-Мобайед, Фахд Юссеф, Омар Аль-Сома.

Австралия: Мэтью Райан, Милош Дегенек, Трент Сэйнсбери, Мэттью Джерман, Марк Миллиган, Аарон Муй, Джошуа Рисдон, Мэтью Леки, Робби Крус, Азиз Бехич, Томи Юрич.

Матч Сирия - Австралия начнется в 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.

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