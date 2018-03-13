Сегодня в 12.00 по московскому времени стартовал второй период второго этапа продаж билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Купить билеты можно на официальном сайте ФИФА.
Второй этап продаж продлится до 3 апреля. Билеты будут реализовываться в порядке живой очереди. В продаже будут доступны билеты на все матчи, кроме финала и встречи между сборными Аргентины и Исландии.
Болельщики смогут приобрести билеты четвертой категории на некоторые игры, билеты данной категории предназначены только для граждан России.
Во время первого периода второго этапа продаж было распределено 568 тысяч 448 билетов.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
konovalovamira
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
14:51
demon0712
AirTV Такая же фигня. То ли сайт завис, то ли вперед пихают тех кто ещё ни одного билета не купил и иностраньщину всякую.
14:45
Cybernetic
Билеты на финал были доступны только на первом этапе продаж в первом периоде. И все. Неужели они все билеты сразу раскидали, и больше не будет возможностей попасть на финал?
12:59
AirTV
Стою в очереди с прошлой недели. Пишет осталось больше часа.
12:56