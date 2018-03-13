Сегодня в 12.00 по московскому времени стартовал второй период второго этапа продаж билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Купить билеты можно на официальном сайте ФИФА.

Второй этап продаж продлится до 3 апреля. Билеты будут реализовываться в порядке живой очереди. В продаже будут доступны билеты на все матчи, кроме финала и встречи между сборными Аргентины и Исландии.

Болельщики смогут приобрести билеты четвертой категории на некоторые игры, билеты данной категории предназначены только для граждан России.

Во время первого периода второго этапа продаж было распределено 568 тысяч 448 билетов.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.