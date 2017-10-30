Стартовал прием заявок на оформление паспортов болельщиков ЧМ-2018

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ объявило о начале приема заявок на оформление паспорта болельщика (Fan ID) чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. Для получения документа необходимо заполнить анкету на специальном сайте или обратиться в Центры выдачи паспорта болельщика, которые в ближайшее время откроются в городах, принимающих матчи чемпионата мира.

Fan ID выдается конкретному зрителю и обязателен для всех посетителей матчей, в том числе резидентов России и детей любого возраста. Иностранцам паспорт болельщика дает право на многократный безвизовый въезд в Россию за 10 дней до первого матча Чемпионата. Обладатели Fan ID во время мирового первенства могут бесплатно пользоваться общественным городским транспортом в день матча и дополнительными междугородними поездами.

Во время Кубка конфедераций паспорта болельщика заказали почти 480 тысяч человек. 90 процентов из них представляли Россию.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.