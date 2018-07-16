Станислав Поздняков: "Россия показала эталон организации крупных мероприятий"

Президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков​ отметил высочайший уровень организации чемпионата мира в России. По его словам, это подчеркивают многие зарубежные коллеги.

– Уровень турнира, как и его организации, превосходный, – цитируют Позднякова "Известия". – Очень много гостей приехало из национальных олимпийских комитетов других стран – я с ними общаюсь, и все они подчеркивают высочайший уровень проведения турнира. Очень рад за оргкомитет чемпионата мира и нашу страну в целом. В очередной раз, как и в случае с зимней Олимпиадой-2014 в Сочи, Россия показала эталон организации крупных мероприятий.