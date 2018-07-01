Станислав Поздняков: "Россия может обыграть Испанию, если проявит волю и характер"

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил мнение, что сборная России способна победить команду Испании в 18 финала чемпионате мира, если проявит волю и характер. По его словам, олимпийцы являются наглядным примером.

- Команда Испании - сложный соперник с выдающимися игроками. Но в спорте возможно, проявив волю и характер, побеждать даже самых сильных соперников. Олимпийцы показывают это своим наглядный примером, - цитирует ТАСС Позднякова.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)