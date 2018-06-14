Станислав Крицюк: "Газик - молодчик"

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк прокомментировал игру сборной России против Саудовской Аравии (5:0) в стартовом матче чемпионата мира.
- Красавцы парни! Так держать! Газик (Газинский - Прим. "СЭ") - молодчик, Ден (Черышев. - Прим. "СЭ"), рад за тебя, Федя (Смолов. - Прим. "СЭ"), твои голы еще впереди, - написал Крицюк в своем Инстаграме.
Спасибо, мужики. Давайте еще! //
Дзюба послал Черчесову верный месседж //
"Головин - красавчик!" О чем говорили футболисты сборной России после 5:0 //
Сборная России на чемпионате мира по футболу
Опрос
- Сборная России (футбол)
- Краснодар
- Федор Смолов
- Сборная Саудовской Аравии
- Денис Черышев
- Юрий Газинский
- Станислав Крицюк