23:35 14 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Крицюк: "Газик - молодчик"


Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк прокомментировал игру сборной России против Саудовской Аравии (5:0) в стартовом матче чемпионата мира.

- Красавцы парни! Так держать! Газик (Газинский - Прим. "СЭ") - молодчик, Ден (Черышев. - Прим. "СЭ"), рад за тебя, Федя (Смолов. - Прим. "СЭ"), твои голы еще впереди, - написал Крицюк в своем Инстаграме. 

Россия - Саудовская Аравия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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