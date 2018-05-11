Станислав Черчесов: "Знаем Джанаева не понаслышке. И не по "Спартаку", а по сборной"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, по какой причине в команду для подготовки к чемпионату мира-2018 были приглашены вратари Андрей Лунев ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Рубин").

– Какого состояние Лунева? И прокомментируйте вызов Джанаева.

– Лунев тренируется в общей группе. Чтобы четко понимать, что у футболиста за состояние, мы сделали перед матчем с "Локо" дополнительное исследование. Выяснилось, что все нормально. Вчера Лунев прошел еще одно обследование. Все хорошо. Плюс еще есть время. Плюс есть вратарская специфика – если у тебя болит передняя поверхность бедра, это еще не значит, что ты не можешь играть в воротах и ловить мячи. Он тренируется в общей группе, жалоб нет. В запасе, насколько я знаю, в "Зените" в последнем туре он будет. Хотя думаю, что клуб рисковать с его выходом на поле не будет. А у нас же есть время.

Что касается Джанаева, он полностью восстановился после травмы. Мы знаем его не понаслышке, и не по "Спартаку" или "Тереку", а по тому, как он чувствует себя в сборной. Саша Селихов – например, мой игрок, который у меня начинал в "Амкаре", приехал в первый раз в национальную команду, не очень комфортно себя чувствовал. Во второй раз было уже все нормально. А Лунев сразу почувствовал себя как дома.

Ждем, кстати, как себя в сборной будут себя чувствовать Чалов и Ташаев. У всех разное время на адаптацию. (Михаил ГОНЧАРОВ)