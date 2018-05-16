Станислав Черчесов: "Заболотный переезжает в пределах одного города и испытывает сложности адаптации. Хотя в старании ему не откажешь"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" отметил, что форвард Антон Заболотный сложно адаптировался в "Зените", поэтому его не оказалось в расширенном списке из 28 игроков для участия в чемпионате мира-2018.



26-летний Заболотный оказался среди 7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и при необходимости могут быть привлечены в национальную команду.

– Вы упомянули о переходах. Получается парадоксальная вещь. Тот же Заболотный пошел на повышение – из "Тосно" в "Зенит", что представляется ходом амбициозного человека, желающего развивать карьеру. Но в результате выпал из основного заявочного списка.

– Та же ситуация и у Полоза, и у Оздоева. О переходе того же Заболотного я узнал по факту. После этого у нас с ним был разговор. О чем? Понятно, что этот переход, как вы правильно выражаетесь, – повышение. Но свои риски футболисты должны калькулировать сами. А наша задача – внимательно за всем наблюдать и принимать решения.

Смолов, допустим, зимой поинтересовался моим мнением о своем будущем. Могу только излагать свое видение, ни на чем не настаивая и не советуя. Мы никого не просим что-то делать, чтобы потом не оказаться в заложниках этой просьбы. Поэтому просто изложил Федору свои мысли о том, какие его могут ждать варианты. После чего футболист принял решение, что никуда не уходит и продолжит играть в "Краснодаре". Где он по-прежнему регулярно забивает мячи.

Смолов остался в системе, и ему не надо проходить адаптационный период. За полгода до чемпионата мира тот же Заболотный даже в пределах одного города переезжает с "Петровского" на "Крестовский" и испытывает сложности адаптации. Хотя в старании ему не откажешь. А если переезжаешь из Краснодара в Англию или Германию – трудности тем более неизбежны. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью с Черчесовым - здесь