Станислав Черчесов: "Я все время говорю игрокам, что нужно понимать - кто мы такие и на что мы способны"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА стал нынешний главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов. Он рассказал о соперниках команды по групповому турниру чемпионата мира-2018.

- Разницы нет, и не важно, кто бы нам попался. Задачу надо решать, - заявил Черчесов. - Другое дело, если брать соперников, то вы правильно говорите, что они уже готовятся. Мы тоже их изучаем. Каждый месяц сборная Саудовской Аравии проводит недельный тренировочный сбор. Представляете, одну неделю каждый месяц! И шесть ее игроков перешли в испанские лиги. Значит, они что-то делают, чтобы выступить хорошо в России.

А в Египте шесть игроков выступают в английской премьер-лиге. Салах в "Ливерпуле", Эль-Ненни в "Арсенале"... Про Уругвай вообще можно и не говорить – там Суарес, Кавани и компания. Но даже если бы в группе была Бразилия, Германия или Франция, задачу надо было бы решать. Надо уважать всех соперников. Я все время говорю игрокам, что нужно понимать - кто мы такие и на что мы способны. Нужно играть на своих сильных сторонах. Но когда ты в работе, не можешь оценивать, легкая группа или сложная.

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