Станислав Черчесов: "Вызов Чалова?" Дело не в трех мячах, которые он забил"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после объявления расширенного состава национальной команды на чемпионате мира-2018 объяснил включение форварда ЦСКА Федора Чалова в основной список. При этом она также оценил перспективы получившего травму крестообразных связок колена хавбека армейцев Константина Кучаева.

– Как оцените форму новичка сборной Чалова? И что думаете по поводу перспектив Кучаева?

– Еще раз повторяю: мы не на словах, а на деле показываем, что следим за всеми футболистами. По Чалову – дело не в трех мячах, которые он забил, хотя это тоже влияет. Мы смотрим на определенный отрезок, начиная со сборов. В этот раз мы целенаправленно смотрели на зимние этапы подготовки всех топ-клубов. Уже тогда, зимой-весной, было понятно, что Чалов набирает. Он и на сборах выделялся. Как, кстати, и Кучаев. А один матч в ту или иную сторону не приводит к нашим решениям. Если же Кучаев не получил бы травму, то, думаю, для меня это была бы еще одна положительная головная боль. Он себя проявлял, в том числе и в еврокубках. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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