23:38 19 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Все идет своим чередом"


Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов заявил, что игроки и тренерский штаб команды не сомневались в своих возможностях. Сегодня Россия обыграла Египет со счетом 3:1 на стадионе "Санкт-Петербург" в матче групповой стадии чемпионата мира-2018.

- Нам нужно отдохнуть и проанализировать проделанную работу, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ". - Мы не сомневались в своих возможностях. Сборная продолжит работать и радовать болельщиков. Все идет своим чередом.

Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы и практически гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. Россия проведет последнюю встречу группового этапа против Уругвая (25 июня, Самара).

Россия - Египет

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