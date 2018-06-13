Станислав Черчесов: "Врать не буду: песню Слепакова не видел"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не слышал резонансную песню Семена Слепакова о нашей национальной команде. Экс-капитан команды КВН "Сборная Пятигорска" в преддверии чемпионата мира-2018 записал юмористический ролик, в котором предложил назначить тренером национальной команды главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.

- Может, видели песню Семена Слепакова?

- Врать не буду, не видел. Поэтому мне нечего комментировать.

- Я тоже не видел. После турнира посмотрю, - сказал, в свою очередь, полузащитник российской сборной Александр Самедов.

Сборная России в четверг в матче открытия чемпионата мира сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18.00 (мск).

Помимо сборных России и Саудовской Аравии, в группу А также входят команды Египта и Уругвая. Матч между ними пройдет в Екатеринбурге в пятницу, 15 июня. Матч против Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербург, встреча против Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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