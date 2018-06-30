Станислав Черчесов: "Возможность вернуться к схеме с пятью защитниками есть всегда"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции сообщил, что уже определился с тактикой на матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Специалист подчеркнул, что знает, чего ждать от соперника.

- Раньше вы играли в пять защитников, теперь в четыре. Завтра можете вернуться к пяти?

- Возможность всегда есть. Мы и на сборах тренировали обе системы. Понятно, что надо знать свои сильные стороны, на чем мы можем сыграть. Должны понимать и то, как правильную тактику подобрать против команды, которая будет нам противостоять. Мы пришли к выводу, как надо играть. С несколькими футболистами уже общался, сегодня предстоит теория. Главное, чтобы задумка сработала.

- С тактической точки зрения как вы представляете себе этот матч?

- Даже на этом турнире чисто статистически испанцы владеют мячом больше, чем любая другая команда. Мы знаем, что нас ждет. Другое дело, что против такой команды тоже надо найти противоядие и искать свои шансы. Сегодня мы это тренировали, и хотели бы, чтобы завтра это сработало. Как играет Испания, знаем мы все. Другое дело, как этому противостоять. (Игорь РАБИНЕР)

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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