Станислав Черчесов: "Во время матча с Саудовской Аравией команда и болельщики стали единым целым"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что на результате команды на чемпионате мира-2018 позитивно сказался опыт участия в Кубке Конфедераций-2017, где россияне не смогли выйти из группы. Этим летом на домашнем турнире национальная команда впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала, где уступила будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– Мы два года целенаправленно готовились, был жесточайший отбор в команду, – цитирует официальный сайт ФИФА Черчесова. – Нас преследовали травмы, что бывает со многими. Постарались все вопросы закрыть, сконцентрироваться на игроках, которые у нас есть, и соперниках, с кем предстояло играть. Перед чемпионатом провели великолепный сбор в Тироле, где год назад готовились к Кубку Конфедераций. Тот турнир стал тестом, который помог увидеть недочеты и исправить их перед главным стартом. Это дало результат.

Мы понимали, что нам не просто обязательно надо выиграть матч открытия, но и сыграть убедительно, чтобы болельщики поверили в команду. Футбольный бум в России начался с той игры. Вся Россия с нетерпением и опаской ждала чемпионат мира, но уже во время первой игры команда и болельщики стали единым целым.

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