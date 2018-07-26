Станислав Черчесов: "Во время ЧМ-2018 родным отсылал сообщения "Что там на свободе?"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время форума "Территория смыслов на Клязьме" рассказал о том, как смог сдержать эмоции во время чемпионата мира-2018. Команда вышла в четвертьфинал турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пен.).

- Ваши переживания мы не видели, потому что заняты были, - заявил Черчесов. - После игры - в Новогорск, с Новогрска - на тренировку... В шутку родным отсылал сообщения "Что там на свободе?" Только так информацию и черпали.

А если серьезно, то болельщик - для того, чтобы переживать, эмоции свои не скрывать. А если тренер начент это делать, то он превратится в болельщика. Болельщик думает эмоциями, а это значит, что в игре мы что-то сделаем не так. Поэтому надо концентрироваться на своей работе. Я занимался вратарским делом, а там эмоции тоже не к чему, все время надо быть с холодной головой.