Станислав Черчесов: "Видел Аршавина на сборах, говорил с Березуцкими, но у нас другие идут в гору"

​Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно разговоров о возвращении в национальную команду полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина. По словам специалиста, он недавно общался с 37-летним хавбеком.

– Я Аршавина, кстати, видел на сборах в Турции, – отметил Чечесов. – Аршавин очень уважаемый футболист. Когда задают такие вопросы, даже не знаешь, какие правильные слова подобрать, потому что есть такие понятия, как время и место.

То же самое и про Березуцких, к которым, я кстати, ездил недавно на разговор. Давайте уважать футболистов, тем более таких, как Аршавин. У нас теперь есть другие футболисты, которые идут в гору, их надо поддержать. А Андрей внес лепту в историю своего клуба и сборной. Давайте оставим эмоции в стороне. Хотя Аршавина 10-летней давности я с удовольствием бы имел в своей команде. (Михаил ГОНЧАРОВ)