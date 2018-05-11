14:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Видел Аршавина на сборах, говорил с Березуцкими, но у нас другие идут в гору"

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Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира

​Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно разговоров о возвращении в национальную команду полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина. По словам специалиста, он недавно общался с 37-летним хавбеком.

– Я Аршавина, кстати, видел на сборах в Турции, – отметил Чечесов. – Аршавин очень уважаемый футболист. Когда задают такие вопросы, даже не знаешь, какие правильные слова подобрать, потому что есть такие понятия, как время и место.

То же самое и про Березуцких, к которым, я кстати, ездил недавно на разговор. Давайте уважать футболистов, тем более таких, как Аршавин. У нас теперь есть другие футболисты, которые идут в гору, их надо поддержать. А Андрей внес лепту в историю своего клуба и сборной. Давайте оставим эмоции в стороне. Хотя Аршавина 10-летней давности я с удовольствием бы имел в своей команде. (Михаил ГОНЧАРОВ)

 

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Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
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КОММЕНТАРИИ (1)
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rocky big

Просто Черчесову легче молодым пургу пихать, чем Аршавину, или Денисову...

15:23

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