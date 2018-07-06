Станислав Черчесов: "В Сочи уже играли, знаем и стадион, и условия"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед четвертьфиналом ЧМ-2018 с хорватами рассказал об условиях в Сочи, где завтра пройдет игра.

.- Не знаю, по каким причинам они прилетели раньше, - сообщил Черчесов. - Может, они так решили, чтобы избежать лишнего перелета. Мы уже в Сочи играли, знаем и стадион, и условия. Сейчас хорошая футбольная погода, не жарко, не холодно. Тем более играем в 21.00, прогнозы говорят, что хорошая температура. В гостинице немного шумно, люди нас окружают, а на базе все спокойно, мы можем сконцентрировано готовиться. Поэтому решили остаться в Москве и прилететь только вчера.

- Что скажете о поле?

- Мы играли здесь с бельгийцами, были в феврале на семинаре. Мы спускались с Дешамом, очень довольны были его состоянием. Сейчас оно другого качества, несколько похуже. (Игорь РАБИНЕР)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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