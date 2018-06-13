Станислав Черчесов: "В сборной нет рутины, а есть приятная работа с футболистами"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча-открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии подчеркнул, что работа в национальной команде не является для него рутинной.

– Джеймс Додд, Соединенное Королевство, – представился британский журналист перед тем, как задать вопрос Черчесову.

– Джеймс Бонд? (Смех в зале)

– Джеймс Додд. Накануне первой игры вы нервничаете? И что будете делать сегодня вечером? Какая рутина?

– Это не рутина, это приятная работа со своими футболистами. У нас будет теория, обсудим какие-то вещи еще раз в спокойной обстановки. Бывают у нас монологи, бывают диалоги. Сегодня будет обмен мнениями.

Футболист – это актер, который делает всю работу. Выйдет на поле Самедов, а не я. Сегодня обсудим, потом, с вашего позволения, ужин. А потом... Потом будет потом.

Сборная России в четверг в матче открытия чемпионата мира сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18.00 (мск).

Помимо сборных России и Саудовской Аравии, в группу А также входят команды Египта и Уругвая. Матч между ними пройдет в Екатеринбурге в пятницу, 15 июня. Матч против Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербург, встреча против Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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