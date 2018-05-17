Станислав Черчесов: "В матче с Австрией у нас будет шанс почувствовать драйв"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к ЧМ-2018. Он сказал, почему было принято решение провести товарищеский матч со сборной Австрии.
- Для сборов выбрали Австрию, так как протестировали это место перед Кубком конфедераций. Там правильная логистика, рядом стадион, два тренировочных поля, соответствующие стандартам ФИФА гостиница и трибуна. До нас там проводили сборы такие серьезные команды, как Испания и Франция. Вариантов по проведению сборов было много, но решили остановиться конкретно на этой базе, тем более команда там чувствует себя комфортно, - цитирует тренера официальный сайт РФС. - С Австрией решили сыграть потому, что это местная сборная, на нее придет много болельщиков, будет шанс почувствовать драйв. Турки же в какой-то степени похожи на всех наших соперников по группе, там много техничных футболистов, которые могут играть один в один. Тем более мы должны этой команде матч.
Матч Австрия - Россия состоится 30 мая. Начало в 21.45 по московскому времени.
shpasic
"С Австрией решили сыграть потому, что это местная сборная, на нее придет много болельщиков, будет шанс почувствовать драйв". то есть он подразумевает, что, играй сборная дома, никто бы на неё не пришёл? красавчик.
17:46