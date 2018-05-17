Станислав Черчесов: "В матче с Австрией у нас будет шанс почувствовать драйв"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к ЧМ-2018. Он сказал, почему было принято решение провести товарищеский матч со сборной Австрии.

- Для сборов выбрали Австрию, так как протестировали это место перед Кубком конфедераций. Там правильная логистика, рядом стадион, два тренировочных поля, соответствующие стандартам ФИФА гостиница и трибуна. До нас там проводили сборы такие серьезные команды, как Испания и Франция. Вариантов по проведению сборов было много, но решили остановиться конкретно на этой базе, тем более команда там чувствует себя комфортно, - цитирует тренера официальный сайт РФС. - С Австрией решили сыграть потому, что это местная сборная, на нее придет много болельщиков, будет шанс почувствовать драйв. Турки же в какой-то степени похожи на всех наших соперников по группе, там много техничных футболистов, которые могут играть один в один. Тем более мы должны этой команде матч.

Матч Австрия - Россия состоится 30 мая. Начало в 21.45 по московскому времени.

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