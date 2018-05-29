Станислав Черчесов: "В Австрии чувствую себя почти как дома"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча против Австрии отметил, что команды подходят к игре в разных ситуациях. Также он отметил, что назначение Франко Фоды на пост главного тренера австрийцев положительно сказалось на сопернике.

Отметим, что встреча состоится на стадионе "Тиволи Ной" в Инсбруке. Эта арена была домашней для "Тироля", за который Черчесов выступал с 1996 по 2002 год. После завершения карьеры игрока он работал в чемпионате Австрии в "Куфштайне" и "Ваккере" (клуб был создан на базе расформированного в 2002 году "Тироля". – Прим. "СЭ").

– Чувствую себя в Австрии не как в гостях, а почти как дома. Был сегодня на стадионе в Инсбруке, зашел в раздевалку, посидел на скамейке, где сидел раньше... Что касается значимости матча, то у нас с Австрией разные ситуации. Они проводят контрольные встречи – а мы готовимся к чемпионату мира.

– Ваше мнение о сборной Австрии?

– Сильные стороны нашей команды пусть отметит главный тренер сборной Австрии. Я не буду ничего говорить – коллега наверняка изучал нас. По поводу австрийцев скажу следующее: с Франко Фодой они провели несколько матчей, использовали несколько игровых систем, последнюю встречу провели с тремя центральными защитниками. Появление нового тренера всегда несет новые эмоции – и это мы видим у сборной Австрии.

– Какие воспоминания связывают вас с главным тренером сборной Австрии Франко Фодой?

– Вспоминаю только хорошее. Мы играли друг против друга в качестве тренеров. Помню, победили 3:0, у нас тогда шла победная серия, и успех был очень важен. "Штурм" из Граца всегда сильно выглядел при Франко, также он поработал и в "Кайзерслаутерне". Он замечательный тренер. (Дмитрий СИМОНОВ)

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия - 30 мая 2018 в 21.45