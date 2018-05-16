Станислав Черчесов: "У нас не было возможности реально оценить Игнатьева на уровне сборной"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" отметил, что у него не было возможности оценить правого защитника "Локомотива" Владислава Игнатьева на уровне национальной команды. 31-летний игрок не вышел в расширенную заявку российской сборной для участия в чемпионате мира-2018.



- Допустим, Владислава Игнатьева мы вызывали на матч с "Динамо", затем в ноябре, а на последний сбор даже травмированным пригласили и ждали, когда он будет готов, чтобы дать возможность как-то проявить себя именно на уровне сборной, - сказал Черчесов.

То, что по каким-то качествам он наш футболист, – бесспорно. Но у нас не было возможности Игнатьева реально оценить! Справа есть Смольников, который отдает голевые пасы с Францией и Испанией. Есть Мариу Фернандес, уже сыгравший несколько матчей. Есть Самедов – лучший в сборной за два года по системе "гол плюс пас".

Если бы Игнатьев был здоров в прошлый раз, мы бы имели возможность его оценить именно у нас. То, что он хорошо играет в своем клубе, – это шанс попасть к нам. Есть футболисты, которые в сборной уже себя проявили, а есть – которые могут. И сейчас слишком мало времени, чтобы проверять последних. Так сложились обстоятельства. Поэтому Владислав – в резерве. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью с Черчесовым - здесь