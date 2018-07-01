Станислав Черчесов: "Турнир только начинается, эмоции надо сохранить"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 – по пенальти).

– Ваши эмоции?

– Эмоции простые. Во время игры эти эмоции выходят, руководишь командой. Сейчас матч закончился, дело сделано, теперь думаем о следующей игре. Такие простые эмоции. Как есть, так и говорю.

– В сегодняшнем матче достигнут пик?

– Понятно, что мы определенную работу провели. У нас есть время проверить, кто на что готов. Завтра будет опять медицинская проверка, мы индивидуально каждого футболиста подводим, потом все вступают в общую группу. Посмотрим, на кого как нагрузка подействует.

– Почему вы не смотрели, как ваши футболисты били пенальти, как и ситуации с Дзюбой? И почему победу можно было увидеть в ваших глазах, но не на лице?

– Почему я не смотрел? Хорошее табло, я туда смотрел. Турнир только начинается, поэтому эмоции надо сохранить.

Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля в Сочи с победителем пары Хорватия – Дания, матч между которыми пройдет сегодня в Нижнем Новгороде (начало – 21.00). (Игорь РАБИНЕР)

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