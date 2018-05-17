16:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Такой опытный футболист, как Игнашевич, пригодится сборной России"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возвращение в команду защитника Сергея Игнашевича. Футболист был вызван в сборную в связи с травмой Руслана Камболова.

- Общался с Сергеем сразу после того, как принял сборную. Спрашивал, насколько его решение завершить карьеру в сборной окончательное. Он сказал, что на данный момент это так, но мы договорились, что в случае необходимости я могу к нему обратиться, - цитирует тренера официальный сайт РФС.-  После того, как я узнал о травме Камболова, мы встретились, пообщались. Сергей дал добро, размышлял он недолго. Завтра у нас начинается сбор, мы его с радостью ждем. Такой опытный футболист пригодится команде. 

Все о чемпионате мира-2018 по футболу

 

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/206822

Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!