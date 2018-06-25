Станислав Черчесов: "Такая пощечина полезна"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и России (3:0).

- Тяжелый матч, потому что сами его таким сделали, - сказал Черчесов в послематчевом флеш-интервью. - Изначально было сложно, а мы еще и усугубили положение из-за собственных ошибок и красной карточки.



Было сложно играть вдесятером. Мы сделали замены. Усилили центр, выпустили второго форварда, чтобы забить. Все равно даже вдесятером хотели играть. Это плюс. Минус, что нельзя так начинать матч.



С одной стороны, плохо, что проиграли, а с другой, такая пощечина полезна в определенное время. Мы будем ждать кто попадется в 1/8 финала.



Уругвай - это команда другого уровня. Через эту игру мы подготовились к следующей. Сегодня и скорости были другие и характеристики соперника.



Выход Смольникова, Алексея Миранчука и Кудряшова? У Жиркова были проблемы и в первой игре и во второй. Головин висит на желтой карточке, а у судьи сегодня был листопад карточек. Замена Фернандеса только невынужденной была. Хочется иметь свежие фланги.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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