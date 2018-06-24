Станислав Черчесов: "Суарес и Кавани? Салахом нас тоже пугали"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне заключительного матча группового турнира чемпионата мира против Уругвая заверил, что его команда не боится звездной линии нападения соперника и знает, как с ней справиться.

– Как чувствуют себя игроки? Все отлично, или есть давление перед игрой против Уругвая?

– Нас все время спрашивают про давление. Опять медицинский термин! Мы профессиональные футболисты. Это чемпионат мира, команда должна быть готова в наилучшем состоянии к каждому матчу. Играть будут те, кто готов лучше всех. Мы играем с хорошей командой. и мы хотим быть первыми – вот и все.

– Будет ли игра в обороне и опорной зоне отличаться, учитывая что против нас выйдут сразу два более мастеровитых нападающих: Суарес и Кавани?

– Завтра и увидим. Нас пугали Салахом. Но так ничего и не получилось ни у кого. Скоро у нас как всегда теория. Мы готовимся – нам предстоит игра другого накала и качества. Объясним игрокам нюансы, они должны все исполнить. (Игорь РАБИНЕР, Дмитрий СИМОНОВ)

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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