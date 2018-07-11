Станислав Черчесов: "Спокойно относился к неверию в сборную России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что спокойно относился к тому, что перед чемпионатом мира многие болельщики не верили в успех национальной команды на этом турнире.

– Коллектив сложился сумасшедший, все друг за друга готовы были умирать. Каков ваш рецепт его создания – чтобы запасные чувствовали себя не запасными, а частью целого?

– Ваши коллеги часто нас критиковали, почему в сборной нет того или иного игрока. Теперь могу ответить: вот для того, чтобы сейчас мне был задан такой вопрос. И вот что еще очень важно. У Джордано Бруно когда-то не нашлось своего Мутко. Не знаю, что творилось за моей спиной, но когда после ряда контрольных матчей все были в гневе от игры и результатов сборной, он остался спокоен, верил в нас, и мы продолжали работу. Не будь этого – меня бы тоже, наверное, сожгли на костре.

– Обижаетесь сейчас на то общественное неверие?

– Нет. Есть вещи, которые кто-то не понимал. Относился и отношусь к этому спокойно, поскольку всего рассказывать не могу, но сами мы знаем, что и почему делали. В конце концов, наша задача – отвечать не словами, а делами. Нашей задачей было показать, на что способна сборная именно в ходе чемпионата мира. (Игорь РАБИНЕР)

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

Полностью интервью Черчесова - здесь.

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