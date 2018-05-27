Станислав Черчесов: "Список 23-х? Вообще никаких рассуждений на эту тему пока нет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что игровое время в контрольном матче против Австрии на сборе перед чемпионатом мира-2018, получат те, кто проявят себя. Специалист подчеркнул, что не стал зарание очерчивать список футболистов, которые вызывают у него сомнения.

– Насколько вы для себя уже очертили список 23? Сколько позиций вызывают сомнения?

– Ничего мы не очерчиваем. Если что-то заранее решил – можно кое-что пропустить. Спокойно тренируемся, вообще никаких рассуждений на эту тему пока нет. Сегодня у нас 26-е (беседа состоялась в субботу. – Прим. "СЭ"), 4-го надо давать ответ. Между двумя этими датами – игра с австрийцами. К сожалению, второй контрольный матч, с Турцией, состоится уже за пределами этого "окна". Было бы неплохо и эту игру учесть – но не выйдет.

Мы все изучаем. Цифры иногда помогают, но иногда, если уделять им чрезмерное внимание, в них можно и заблудиться. Футбол – это не только цифры, но и много других вещей.

– С Австрией вы же не сможете просмотреть всех. Какие задачи в этом матче?

– Кто окажется лучше – тот будет играть и себя проявлять. Вот и все.

– На что вы будете ориентироваться, выбирая лишних? Если даже каждый из 28 будет большой молодец, всех на турнир все равно не возьмешь.

– 23 надо оставить! Это я точно знаю!

На что будем ориентироваться? На то, как мы играли сезон. Кто как проведет сбор. И надо смотреть позиции. Ситуация бывает разная. На одной позиции может быть три сильных игрока. А на другой – один посильнее и два послабее. И получается, что один послабее в любом случае должен остаться, потому что на каждой позиции нам нужна подстраховка. Или вот простейший пример: даже если все четыре вратаря у нас прекрасные, ты же все равно не включишь в заявку всех четверых. (Дмитрий СИМОНОВ, Игорь РАБИНЕР)

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"),Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Полная версия интервью Станислава Черчесова