Станислав Черчесов: "Спасибо за поддержку! Мы - страна, болейте за нас"

Главный тренер сборной России после победы над Саудовской Аравией (5:0) поблагодарил игроков за выполнение задания на игру, а болельщиков - за поддержку команды.

- Считаете ли вы, что Россия сыграет вничью с Египтом? И видится ли вам в этом удовлетворительный результат для второго матча?

- Мы одно с другим не связываем. Есть конкретная игра. Еще раз подчеркну, что благодарен футболистам за то, что они выполнили то, что от них просили. Свободно, спокойно играли, выдержали то давление, которое на них оказывает матч открытия. Игра с Египтом будет совершенно другой. И к ней тоже надо будет скрупулезно подготовиться. Понятно, считать мы все умеем, но в футболе этого делать нельзя. Надо готовиться и давать максимальный результат. Спасибо всем за поддержку и на стадионе, и в фан-зонах, и у экранов телевизоров. Мы - страна, болейте за нас. (Игорь РАБИНЕР)