Станислав Черчесов: "Смолова с Дзюбой хотели совместить еще осенью 2016-го"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" отметил, что еще осенью 2016 года хотел задействовать связку в атаке Федор Смолов - Артем Дзюба. Оба игрока вошли в расширенный состав национальной команды для участия в чемпионате мира-2018.



– Допускаете ли выход на Саудовскую Аравию с двумя чистыми форвардами – Смоловым и Дзюбой?

– Ничего сегодня по этому поводу говорить не буду. У нас скоро начинается сбор, который все покажет. Есть теория, а есть практика. Это ведь не чья-то вина, а беда, что у нас не было за все это время возможности попробовать их в паре.

– Помню, как осенью 2016-го все предвкушали: "Смолов – Дзюба, Смолов – Дзюба". Но они так ни разу вместе и не вышли, поскольку то один был травмирован, то другой.

– Да, мы сами хотели их объединить, но не получилось. И только летом 2018-го такой шанс, возможно, появится. Еще раз повторяю: и футболистам, и тренерам, и журналистам надо чуть-чуть набраться терпения. И для начала хотя бы попробовать совместить – кого-то вдвоем, кого-то втроем. У нас тот же Головин пропустил два сбора, а Зобнин – и того больше. В результате мы никак не могли их "скрестить". Надеюсь, на этом сборе получится. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью с Черчесовым - здесь