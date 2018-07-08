Станислав Черчесов: "Смолов так решил пробить. Кто был готов бить пенальти, те и били"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал промах нападающего Федора Смолова в серии 11-метровых в матче с Хорватами (2:2, 3:4 - по пенальти).

- Решение бить пенальти Смолову было ваше или его? Он же неважно играл.

- Он так решил пробить. Никто у нас не просится. И в тот раз, и в этот после 120 минут. Я к Зобнину подошел, спросил, по-моему, он не понимал, о чем шла речь. Те, кто был готов бить пенальти, те и били. И в тот раз было то же самое. (Игорь РАБИНЕР)

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