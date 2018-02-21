Станислав Черчесов: "Смолов остался в России, и я этому рад"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА стал нынешний главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов. В разговоре он отметил, что считает решение нападающего "Краснодара" Федора Смолова остаться в России правильным.

- Советовали ему уехать в Европу?

- Советовать тут я права не имею. Просто обрисовал ситуацию. Сейчас Федор принял решение никуда не уезжать.

- А он бы сделал шаг вперед, если бы перешел зимой в европейский клуб?

- Он сам должен чувствовать, готов он туда ехать или нет. Сейчас он в России, и я этому рад. Когда сам был в Англии, меня про Смолова спрашивали Арсен Венгер и Рой Ходжсон. На мой взгляд, все при нем. Полный набор качеств. Скорость, прием мяча, удар с обеих ног, понимание игры, умение открыться. То есть, все в комплекте. Другое дело, наблюдая за тренировкой "Кристалл Пэлас", сравнивал их игроков с нашими. Бентекке, Соко, Заа - очень серьезный уровень. Надо быть еще готовым, чтобы сразу с ними начать конкурировать. Качества то у Смолова есть, но ему может потребоваться время для адаптации.

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