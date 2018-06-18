Станислав Черчесов: "Смолов или Дзюба? Наигрываем все варианты"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал говорить о том, кто из нападающих выйдет в стартовом составе команды на матч группового турнира чемпионата мира против Египта – Артем Дзюба или Федор Смолов.

– Смолов или Дзюба? Какие критерии: игра с Саудовской Аравией, или успехи на этом стадионе раньше – Смолов забивал здесь Франции и Испании?

– Мы, как и перед первой игрой, наигрываем все варианты. У нас еще есть варианты для принятия правильного решения. От стадиона или первой игры здесь ничего не зависит, потому что мы играем с другой командой и другой тактикой. Мы их изучаем и должны сыграть на тех качествах наших игроков, которые неудобны сопернику. От этого и будем отталкиваться.

Смолов в матче с Саудвоской Аравией (5:0) был заменен во втором тайме на Дзюбу, который забил гол спустся минуту после выхода на поле.

Матч Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник. Игра начнется в 21.00 по московскому времени. (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



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