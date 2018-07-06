Станислав Черчесов: "Сегодня тренировались все"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед четвертьфиналом чемпионата мира с Хорватией рассказал о готовности игроков и предстоящем сопернике.

- Понятно, что турнир длинный, - заявил Черчесов. - Сегодня все тренировались, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Надо с медицинским штабом еще посоветоваться. У нас больше суток. Мы знаем хорватскую команду и ее игроков, которые играют в топ-клубах и топ-лигах. Готовимся к серьезному матчу. (Игорь РАБИНЕР)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)