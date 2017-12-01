Станислав Черчесов: "Сборная Уругвая все равно нас достала"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что не знаком с игрой ни одной из команд, которые попали в группу А. По словам специалиста, на данный момент можно рассуждать обо всем, что угодно, но результат решается на футбольном поле.

Напомним, что соперниками сборной России в группе А стали команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

– Нельзя сказать, что доволен или недоволен. Какая есть группа, такая и есть, – сказал Черчесов. – Не знаю ни одной команды, никогда не встречались с ними, не смотрел за ними.

Единственное, знаем, что в Египте играет Салах. Кавани и Суарес – в Уругвае. Но мы не знаем, что из себя представляют эти команды. Можно говорить о чем угодно, но все показывает поле.

Игры у нас по нарастающей. Возможно, в этом есть маленький бонус. Но подчеркну, что все решается на поле.

Эмоции были рабочие и до, и во время, и после жеребьевки. Уругвай? Мы хотели провести контрольный матч. Они просили, просили, но мы не сошлись. Они нас преследуют и все равно достали.

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