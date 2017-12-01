Станислав Черчесов: "Сборная России примет любого соперника как должное"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "Известиям" признался, что не испытывает волнения перед жеребьевкой чемпионата мира-2018. По его словам, российская команда готова к соперникам любого уровня.

– Волнения нет. Жеребьевка слепа, мы примем любого соперника как должное, - отметил Черчесов. - Ни одна сборная не может выбрать себе оппонентов. К тому же никогда не знаешь, какая жеребьевка удачная, а какая нет. За последние годы сборная была во множестве групп, которые эксперты и болельщики считали легкими. Как сбывались эти прогнозы, вы прекрасно знаете.

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

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