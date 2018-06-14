Станислав Черчесов: "Сборная России хочет выиграть группу ЧМ-2018. Баста!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью корреспонденту ВВС на английском языке. Он отметил, что наша команда, как и другие, хочет выиграть группу на чемпионате мира-2018.

- Я на 100 процентов уверен, что это будет лучший чемпионат мира в истории, - заявил Черчесов. - Это важно не только для России, но и всего мира. Сколько денег потрачено на стадионы? Я не знаю. Я посвятил свои мысли, профессионализм команде. Эти вопросы не ко мне.

Сборная России должна выступить хорошо. Всем интересно, как справится наша команда. Все сборные приезжают сюда, чтобы побороться за кубок. Я на 100 процентов уверен, что Россиия, как и Египет, и Нигерия, и Германия с Бразилией, фавориты турнира, хотят выиграть группу. Баста!

У нас будет лучший чемпионат в мире. Баста!” Тренер сборной России Станислав Черчесов о команде и турнире в интервью на английском (и немного испанском). pic.twitter.com/DdUHO6ReZQ – bbcrussian (@bbcrussian) 13 июня 2018 г.

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