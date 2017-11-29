Станислав Черчесов: "Сборная России будет готовиться в Австрии"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью ТАСС рассказал о графике подготовки национальной команы к чемпионату мира-2018. По его словам, сборы будут проходить в Австрии.

– Как тренерский штаб будет выстраивать работу в ходе зимнего перерыва?

– Когда мы точно поймем, в какие сроки клубы едут на сборы, тогда скорректируем свой график.

– Сборная 23 марта сыграет с бразильцами. А второй мартовский матч с кем? Ответные контрольные матчи в России по контракту должны провести команды Франции и Турции.

– У нас есть понимание на этот счет. Дайте совсем немного времени и объявим.

– Перед турниром подготовка будет выстраиваться, как и перед Кубком конфедераций – зарубежный сбор, матч в Европе и матч в России?

– Место планируется то же - австрийский Нойштифт-им-Штубайталь. 13 мая завершится чемпионат страны, потом будет несколько дней паузы для игроков, затем два-три дня проведем на базе в Новогорске и примерно 20-21-го мая вылетим в Австрию. С соперником по игре в Европе определимся после 1 декабря – главный тренер сборной, которая изъявила желание с нами сыграть, хочет дождаться жеребьевки.

– Вторую игру вы действительно планируете провести против итальянцев на новом стадионе "Динамо"?

– Понятно, что это хороший стадион, на котором хочется сыграть. Если второй матч перед турниром мы планируем сыграть в России, почему бы не провести его на этом стадионе, если, естественно, он будет готов. Сейчас мы ждем жеребьевку и при выборе соперников в том числе будем отталкиваться от того, с какими командами нам предстоит сыграть на турнире.