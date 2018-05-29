Станислав Черчесов: "Саудовская Аравия? У нас в группе на ЧМ-2018 нет легко проходимых соперников"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что еще не обменивался мнениями о товарищеском матче Саудовская Аравия – Италия (1:2) со своим помощником Мирославом Ромащенко, который присутствовал на игре. Специалист отметил, что встреча со "Скуадрой адзуррой" продемонстрировала уровень технического мастерства соперников россиян по матчу-открытию чемпионата мира-2018.

– Вы смотрели матч Саудовская Аравия – Италия? Что об игре сказал вас ассистент Мирослав Ромащенко, смотревший встречу на стадионе? Доказал ли матч, что аравийцев не следует закидывать шапками, как это порой делают российские болельщики? – вопрос от "СЭ".

– Да, я смотрел игру. Мирослав ездил туда, но пока не обменивались мнениями. Он вернулся лишь в 4 утра (дорога от Нойштифта до Санкт-Галлена занимает больше трех часов на машине – Прим. "СЭ"). Мы, естественно, изучаем своих соперников. Заметно, что аравийцы теперь играют в другой футбол, у нового тренера появились некоторые новые футболисты. Они тоже делают свою работу. Не раз отмечал, что все команды в нашей группе техничные – что аравийцы, что египтяне, что уругвайцы. Хотя уровень разнится, конечно. Но заметьте, мы ни разу, никогда не говорили, что у нас есть легко проходимые соперники. И вы сами в этой убеждаетесь. Мы целенаправленно готовимся к чемпионату мира. (Дмитрий СИМОНОВ)

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45