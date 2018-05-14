Станислав Черчесов: "Сама жизнь привела к смене поколений в сборной России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил заседание технического комитета РФС. Специалист отметил, что состав команды на чемпионат мира-2018 сильно отличается от составов на Кубке конфедерации-2017 и чемпионате Европы-2016.

– По сути, можно говорить о том, что сама жизнь привела к смене поколений в сборной России, – приводит сайт РФС слова Черчесова. – В то же время, даже нынешний состав сильно отличается от того, который выступал на Кубке Конфедераций-2017, хотя прошло не так много времени. Одни футболисты выбыли из-за травм, другие – перестали играть в своих клубах. Мы всех российских игроков держим на виду и не можем игнорировать как позитивные, так и негативные изменения в их форме и кондициях.

Все о чемпионате мира по футболу-2018