19:26 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Сама жизнь привела к смене поколений в сборной России"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил заседание технического комитета РФС. Специалист отметил, что состав команды на чемпионат мира-2018 сильно отличается от составов на Кубке конфедерации-2017 и чемпионате Европы-2016.

– По сути, можно говорить о том, что сама жизнь привела к смене поколений в сборной России, – приводит сайт РФС слова Черчесова. – В то же время, даже нынешний состав сильно отличается от того, который выступал на Кубке Конфедераций-2017, хотя прошло не так много времени. Одни футболисты выбыли из-за травм, другие – перестали играть в своих клубах. Мы всех российских игроков держим на виду и не можем игнорировать как позитивные, так и негативные изменения в их форме и кондициях.

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Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/206776

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Jean4

Жизнь привела, а Черчес все равно к старой гвардии обратился.

19:58

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

ЗлобныйЖиртрест, отсутствие результата - тоже результат.)

19:55

ЗлобныйЖиртрест

Пригласить Игнашевича - это смена поколений, усатый?

19:32

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