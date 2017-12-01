Станислав Черчесов: "Салах, Кавани, Суарес – имена"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после жеребьевки финальной стадии чемпионата мира-2018 отметил силу противников, передает корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Напомним, что сборная России попала в группу А с Уругваем, Египтом и Садовской Аравией.
– Нельзя сказать, доволен или нет. Никогда не встречался с этими командами. Салах, Кавани, Суарес – имена, а какие команды - покажет поле. Бросается в глаза, что идем по нарастающей – от низшей корзины к высшей. В этом, может, маленький бонус. Кого не хотели? Испанцы были бы нежелательны.
Матч открытия пройдет 14 июня в Москве на стадионе "Лужники" в 18.00 по московскому времени.
lavric999
Ну что же, команды, с которыми будут забитые и пропущенные мячи, осталось, чтобы наши больше забили, чем пропустили! А группа обычная, на ЧЕ-2016, тоже говорили, должны были проходить, а обоср.лись, так что, лучше играть в атакующий футбол, и зрителям будет интересно, и возможностей будет больше выиграть!
20:43
Millwall82
Суарес,Кавани,Салах хором "Черчесов? Ноунейм"
20:21
Lars Berger
В мае окажется, что эти соперники - невероятно сильны...)
19:47