19:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Салах, Кавани, Суарес – имена"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после жеребьевки финальной стадии чемпионата мира-2018 отметил силу противников, передает корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Напомним, что сборная России попала в группу А с Уругваем, Египтом и Садовской Аравией.

– Нельзя сказать, доволен или нет. Никогда не встречался с этими командами. Салах, Кавани, Суарес – имена, а какие команды - покажет поле. Бросается в глаза, что идем по нарастающей – от низшей корзины к высшей. В этом, может, маленький бонус. Кого не хотели? Испанцы были бы нежелательны.

Матч открытия пройдет 14 июня в Москве на стадионе "Лужники" в 18.00 по московскому времени.

Жеребьевка чемпионата мира. LIVE!

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (3)
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lavric999

Ну что же, команды, с которыми будут забитые и пропущенные мячи, осталось, чтобы наши больше забили, чем пропустили! А группа обычная, на ЧЕ-2016, тоже говорили, должны были проходить, а обоср.лись, так что, лучше играть в атакующий футбол, и зрителям будет интересно, и возможностей будет больше выиграть!

20:43

Millwall82

Суарес,Кавани,Салах хором "Черчесов? Ноунейм"

20:21

Lars Berger

В мае окажется, что эти соперники - невероятно сильны...)

19:47