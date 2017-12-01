Станислав Черчесов: "Салах, Кавани, Суарес – имена"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после жеребьевки финальной стадии чемпионата мира-2018 отметил силу противников, передает корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Напомним, что сборная России попала в группу А с Уругваем, Египтом и Садовской Аравией.

– Нельзя сказать, доволен или нет. Никогда не встречался с этими командами. Салах, Кавани, Суарес – имена, а какие команды - покажет поле. Бросается в глаза, что идем по нарастающей – от низшей корзины к высшей. В этом, может, маленький бонус. Кого не хотели? Испанцы были бы нежелательны.

Матч открытия пройдет 14 июня в Москве на стадионе "Лужники" в 18.00 по московскому времени.

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