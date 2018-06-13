Станислав Черчесов: "С футболистами говорим о многом. Но тему критики сборной не затрагиваем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции сообщил, что практически не читает прессу, так как полностью сконцентрирован на работе.

– Критика, которая обрушилась в адрес команды и ваш лично, на турнире помешает или поможет?

– Отвечу откровенно – почти ничего не читаю, концентрируюсь на работе. Мы идем своей дорогой, и то, что попали под критику – естественное явление в современном мире. Но это надо правильно воспринимать. Мы не можем на это влиять. Можем влиять только на свою подготовку, качество своей игры. Мы каждый день с футболистами о многом разговариваем, но эту тему практически не затрагиваем. Похвала – это тоже критика. Надо сделать все, чтобы критика стала позитивной. У нас все эти возможности есть.

Матч открытия чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг в Москве на стадионе "Лужники" (начало – 18.00 мск). (Игорь РАБИНЕР)

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