Станислав Черчесов: "Рты никому не затыкаем. Просто делаем свою работу"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Саудовской Аравии (5:0)в матче открытия чемпионата мира.

- Считаете ли вы, что этой победой заткнули рты критикам?

- Мы никому ничего не затыкаем, а делаем свою работу.

- Понимаете ли, что на ближайшие четыре дня вашей задачей может стать сбивание спеси с игроков?



- Думаю, такой опасности нет. Потому что мы четко понимаем, для чего мы собрались. Сегодня и утром на прогулке, и на установке было сказано: "Чемпионат мира - это турнир, и этой игрой он только начинается". Мы набрали три очка, выиграли 5:0, но с таким же успехом если бы сыграли 1:1, для нас ничего бы не изменилось.



В этом турнире надо набирать очки и выходить из группы. На Кубке конфедераций мы первый матч тоже выиграли 2:0, а дальше это не помогло. Мы знаем, как готовились, и сегодня было просто доказательство, что мы на правильном пути. Нам надо забыть эту игру и делать следующий шаг. Завтра посмотрим, как играет сборная Египта. Мы изначально говорили после жеребьевки, что соперники идут по нарастающей.



Следующая команда будет на порядок сильнее. На сегодня мы не знаем, будет ли играть Салах. Будет играть - одна ситуация, не будет - другая. В любом случае сильная команда, но с ним - более качественная. Не думаю, что что-то с кого-то надо сбивать. (Игорь РАБИНЕР)

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