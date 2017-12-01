Станислав Черчесов: "Россия на Кубке конфедераций показала достойную игру"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью официальному сайту ФИФА подчеркнул, что минимальная задача команды на чемпионате мира-2018 – выход в плей-офф. По словам специалиста, об остальном россияне будут думать позже.
Напомним, что соперниками национальной команды стали Саудовская Аравия (14 июня, Москва, "Лужники"), Египет(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвай (25 июня, Самара).
– Какие у вас ожидания от выступления сборной следующим летом? – вопрос Черчесову.
– Задача остается той же, что и перед жеребьевкой. Есть первый барьер – выход из группы, обо всем остальном будем думать чуть позже. Чемпионат мира – это спорт высших достижений. Поэтому мы должны бороться за высшие места. На Кубке конфедераций хотели выйти из группы и побороться за титул, но в итоге спортивную задачу не решили. В то же время, команда показала достойную игру, дав определенный позитив нашим болельщикам. Хотелось бы, чтобы на ЧМ-2018 со спортивной частью было более успешно.
– Придала ли команде уверенность недавняя ничья с одной из сильнейших команд мира прямо сейчас – сборной Испании (3:3)?
– И по результату, и, что самое главное, по игре, доставили удовольствие нашим болельщикам. Новый год они встретят с хорошим настроением, зная, что мы находимся на верном пути. У всех прибавилось после этой игры и оптимизма, и надежд. Надо отдать должное РФС, который за короткий срок нашел команде таких топ-соперников, как Аргентина и Испания. Если не считать Кубок конфедераций, в этом году у нас не было матчей турнирного значения, поэтому стараемся извлечь максимум из той ситуации, с которой столкнулись.
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Дополнительная информация
http://ru.ФИФА.com/worldcup/news/y=2017/m=12/news=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0
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