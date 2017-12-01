Станислав Черчесов: "Россия на Кубке конфедераций показала достойную игру"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью официальному сайту ФИФА подчеркнул, что минимальная задача команды на чемпионате мира-2018 – выход в плей-офф. По словам специалиста, об остальном россияне будут думать позже.

Напомним, что соперниками национальной команды стали Саудовская Аравия (14 июня, Москва, "Лужники"), Египет(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвай (25 июня, Самара).

– Какие у вас ожидания от выступления сборной следующим летом? – вопрос Черчесову.

– Задача остается той же, что и перед жеребьевкой. Есть первый барьер – выход из группы, обо всем остальном будем думать чуть позже. Чемпионат мира – это спорт высших достижений. Поэтому мы должны бороться за высшие места. На Кубке конфедераций хотели выйти из группы и побороться за титул, но в итоге спортивную задачу не решили. В то же время, команда показала достойную игру, дав определенный позитив нашим болельщикам. Хотелось бы, чтобы на ЧМ-2018 со спортивной частью было более успешно.

– Придала ли команде уверенность недавняя ничья с одной из сильнейших команд мира прямо сейчас – сборной Испании (3:3)?

– И по результату, и, что самое главное, по игре, доставили удовольствие нашим болельщикам. Новый год они встретят с хорошим настроением, зная, что мы находимся на верном пути. У всех прибавилось после этой игры и оптимизма, и надежд. Надо отдать должное РФС, который за короткий срок нашел команде таких топ-соперников, как Аргентина и Испания. Если не считать Кубок конфедераций, в этом году у нас не было матчей турнирного значения, поэтому стараемся извлечь максимум из той ситуации, с которой столкнулись.